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Дрони ГУР запалили нафтопереробний завод у Саратовській області РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 1 липня 2025, 22:17
Дрони ГУР запалили нафтопереробний завод у Саратовській області РФ
фото з відкритих джерел

У вівторок 1 липня безпілотники Головного управління розвідки МОУ уразили нафтопереробний завод "Саратоворгсинтез" у Саратовській області РФ.

Джерело: співрозмовник УП в розвідці, пресслужба ГУР

Пряма мова: "Пошкоджено технологічні установки. Виникла пожежа. Інші деталі уточнюються".

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Деталі: Джерело наголосило, що об'єкт використовується ворогом у військових цілях.

Оновлено: Пізніше ГУР офіційно підтвердило ураження чергового військового об'єкта в РФ.

"Потужності цього НПЗ використовуються окупантами для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, що задіяні у збройній агресії проти України.

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Підтверджено влучання по території об'єкта - зокрема пошкоджено технологічні установки. Виникла пожежа", - йдеться зокрема в повідомленні розвідки.

Довідково: Хімічний завод ТОВ "Саратоворгсинтез" є дочірньою структурою ПАО "Лукойл". Він уже ставав об’єктом дронової атаки у січні 2025 року.

ГУРбезпілотники
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