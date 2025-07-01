Дрони ГУР запалили нафтопереробний завод у Саратовській області РФ
У вівторок 1 липня безпілотники Головного управління розвідки МОУ уразили нафтопереробний завод "Саратоворгсинтез" у Саратовській області РФ.
Джерело: співрозмовник УП в розвідці, пресслужба ГУР
Пряма мова: "Пошкоджено технологічні установки. Виникла пожежа. Інші деталі уточнюються".
Деталі: Джерело наголосило, що об'єкт використовується ворогом у військових цілях.
Оновлено: Пізніше ГУР офіційно підтвердило ураження чергового військового об'єкта в РФ.
"Потужності цього НПЗ використовуються окупантами для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, що задіяні у збройній агресії проти України.
Підтверджено влучання по території об'єкта - зокрема пошкоджено технологічні установки. Виникла пожежа", - йдеться зокрема в повідомленні розвідки.
Довідково: Хімічний завод ТОВ "Саратоворгсинтез" є дочірньою структурою ПАО "Лукойл". Він уже ставав об’єктом дронової атаки у січні 2025 року.