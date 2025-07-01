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На фронті від початку доби відбулось 112 бойових зіткнень – Генштаб

Тетяна ОлійникВівторок, 1 липня 2025, 23:42
На фронті від початку доби відбулось 112 бойових зіткнень – Генштаб
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На фронті від початку доби відбулось 112 боїв, Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "З початку доби відбулося 112 бойових зіткнень, противник завдав одного ракетного та 39 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 73 керованих авіабомби, використав для ударів 882 дрони-камікадзе, здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів". 

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Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 16 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких два триває до цього часу.

Сьогодні ворог 12 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Вовчанська, Зеленого, Мілового, Кам’янки та в бік Амбарного.

Ворог вісім разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Радьківка, Степова Новоселівка, Синьківка, Голубівка, Загризове, Зелений Гай та у бік Новоосинового.

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На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 18 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Копанки, Новий Мир, Середнє, Зелена Долина, Колодязі, Нововодяне, Греківка, Рідкодуб, Мирне та у бік Серебрянки.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім штурмів ворожих військ в районі Білогорівки та у бік Григорівки й Виїмки.

Сьогодні наші війська відбили одну атаку противника в районі Часового Яру на Краматорському напрямку. 

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні двічі штурмували позиції наших оборонців поблизу Леонідівки та Торецька.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 29 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Мирне, Попів Яр, Коптєве, Лисівка, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 14 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах населених пунктів Перебудова, Піддубне, Веселе, Маліївка, Шевченко та Новопіль.

На Оріхівському напрямку українські захисники тричі відбили наступ ворога поблизу населеного пункту Кам’янське.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
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