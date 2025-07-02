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Росія допомогла налагодити виробництво ударних дронів у Північній Кореї – ЦПД

Ольга Глущенко Середа, 2 липня 2025, 01:52
Росія допомогла налагодити виробництво ударних дронів у Північній Кореї – ЦПД
ілюстративне фото: Getty Images

За даними ЦПД, Росія допомогла КНДР налагодити виробництво ударних безпілотників і навчає північнокорейських операторів.

Джерело: керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко

Деталі: Коваленко зазначив, що ГУР підтверджує інформацію про те, що виробництво дронів типу "Шахед" і "Герань" налагоджене в Північній Кореї за допомогою Росії.

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Пряма мова Коваленка: "…російські інструктори працюють у Пхеньяні, а також в районі аеродрому Калма у місті Вонсан та тренують північнокорейських пілотів БпЛА.

Причому, як на ударних FPV, так і інших ударних БпЛА".

РосіяПівнічна Кореябезпілотники
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