Росія допомогла налагодити виробництво ударних дронів у Північній Кореї – ЦПД
Середа, 2 липня 2025, 01:52
За даними ЦПД, Росія допомогла КНДР налагодити виробництво ударних безпілотників і навчає північнокорейських операторів.
Джерело: керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко
Деталі: Коваленко зазначив, що ГУР підтверджує інформацію про те, що виробництво дронів типу "Шахед" і "Герань" налагоджене в Північній Кореї за допомогою Росії.
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Пряма мова Коваленка: "…російські інструктори працюють у Пхеньяні, а також в районі аеродрому Калма у місті Вонсан та тренують північнокорейських пілотів БпЛА.
Причому, як на ударних FPV, так і інших ударних БпЛА".