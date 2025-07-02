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Харків атакували російські БпЛА: пролунав вибух, виникла пожежа

Ольга Глущенко , Ірина БалачукСереда, 2 липня 2025, 08:30
Харків атакували російські БпЛА: пролунав вибух, виникла пожежа
ФОТО ДСНС

У ніч проти 2 липня в Харкові на тлі загрози російських безпілотників пролунав вибух, виникла пожежа.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, керівник ОВА Харківської області Олег Синєгубов та ДСНС в Facebook 

Пряма мова Терехова: "У Харкові було чутно вибух – місто під ворожою атакою з повітря. Над містом ще можуть бути ворожі безпілотники – будьте обережні!"

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Деталі: За попередніми даними Терехова, під ударом був Новобаварський район. 

 
Фото ДСНс

Оновлено: Пізніше Терехо повідомив, що внаслідок удару по Новобаварському району горить одноповерхова нежитлова споруда. 

За уточненою інформацією Синєгубова, внаслідок обстрілу горять бокси СТО у Новобаварському районі. 

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Фото ДСНс

Орієнтовно вогонь охопив площу 300 м кв. На прильоту місці працюють підрозділи ДСНС.

Пряма мова Терехова о 4:31: "Пожежу на місці прильоту у Новобаварському районі локалізовано.

Двоє людей евакуйовані "Червоним Хрестом" з будинків, поблизу яких стався удар. Постраждалих на дану хвилину немає".

Доповнено: Вранці у ДСНС уточнили, що пожежу повністю загасили о 07:00.

Харківвибухбезпілотники
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