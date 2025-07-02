Харків атакували російські БпЛА: пролунав вибух, виникла пожежа
У ніч проти 2 липня в Харкові на тлі загрози російських безпілотників пролунав вибух, виникла пожежа.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, керівник ОВА Харківської області Олег Синєгубов та ДСНС в Facebook
Пряма мова Терехова: "У Харкові було чутно вибух – місто під ворожою атакою з повітря. Над містом ще можуть бути ворожі безпілотники – будьте обережні!"
Деталі: За попередніми даними Терехова, під ударом був Новобаварський район.
Оновлено: Пізніше Терехо повідомив, що внаслідок удару по Новобаварському району горить одноповерхова нежитлова споруда.
За уточненою інформацією Синєгубова, внаслідок обстрілу горять бокси СТО у Новобаварському районі.
Орієнтовно вогонь охопив площу 300 м кв. На прильоту місці працюють підрозділи ДСНС.
Пряма мова Терехова о 4:31: "Пожежу на місці прильоту у Новобаварському районі локалізовано.
Двоє людей евакуйовані "Червоним Хрестом" з будинків, поблизу яких стався удар. Постраждалих на дану хвилину немає".
Доповнено: Вранці у ДСНС уточнили, що пожежу повністю загасили о 07:00.