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Через удари ворожих дронів на Харківщині є загиблий та поранений – ОВА

Ольга Глущенко Середа, 2 липня 2025, 04:12
Через удари ворожих дронів на Харківщині є загиблий та поранений – ОВА
ілюстративне фото: Харківська обласна прокуратура

У ніч проти 2 липня керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки атаки ворожих безпілотників на Куп’янський район, внаслідок яких є загиблий та поранений.

Джерело: Синєгубов у Тelegram

Деталі: Синєгубов зазначив, що в селі Борівське, яке, за попередніми даними, атакували 5 БпЛА типу "Герань-2", спалахнули складські приміщення, сіно в тюках та два мікроавтобуси на території сільгосппідприємства.

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Пряма мова Синєгубова: "Площа пожежі, яка наразі локалізована, сягнула 800 м кв.

На жаль, є загиблий та поранений".

Деталі: Село Волоська Балаклія теж, за попередніми даними, атакували 5 російських "Гераней". Внаслідок атаки горіли конструктивні елементи складського приміщення на території сільгосппідприємства. Синєгубов додав, що пожежу вже загасили.

Харківська областьбезпілотникиросійсько-українська війнажертви
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