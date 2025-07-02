На Сумщині у червні росіяни вбили 12 цивільних осіб, серед яких двоє дітей

Начальник військової адміністрації Сумської області Олег Григоров повідомив, що за червень росіяни здійснили 2593 удари по регіону, внаслідок чого загинули 12 мирних жителів, серед них 2 дитини.

Джерело: Григоров у соцмережах

Деталі: По області ворог бив з різних типів озброєння: КАБи, "Шахеди", "Ланцети", FPV-дрони, артилерія, міномети.

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Внаслідок обстрілів у червні загинули 12 цивільних осіб, серед них 2 дитини.

Крім того, поранень зазнали 78 людей, з них 10 дітей.

Наймасштабніші атаки були здійснені на Сумську, Верхньосироватську, Лебединську, Путивльську громади.