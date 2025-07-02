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На Сумщині у червні росіяни вбили 12 цивільних осіб, серед яких двоє дітей

Ольга Глущенко Середа, 2 липня 2025, 05:18
На Сумщині у червні росіяни вбили 12 цивільних осіб, серед яких двоє дітей
фото: Сумська ОВА

Начальник військової адміністрації Сумської області Олег Григоров повідомив, що за червень росіяни здійснили 2593 удари по регіону, внаслідок чого загинули 12 мирних жителів, серед них 2 дитини.

Джерело: Григоров у соцмережах

Деталі: По області ворог бив з різних типів озброєння: КАБи, "Шахеди", "Ланцети", FPV-дрони, артилерія, міномети.

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Внаслідок обстрілів у червні загинули 12 цивільних осіб, серед них 2 дитини.

Крім того, поранень зазнали 78 людей, з них 10 дітей.

Наймасштабніші атаки були здійснені на Сумську, Верхньосироватську, Лебединську, Путивльську громади.

Сумська областьросійсько-українська війнажертви
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