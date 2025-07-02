Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні, 8 постраждалих

Пізно ввечері 1 липня російська армія здійснила обстріл лікарні в Херсоні, внаслідок чого постраждали 8 людей.

Джерело: начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Деталі: Прокудін зазначив, що обстріл окупанти здійснили близько 23 години.

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Пряма мова Прокудіна: "Через ворожу атаку потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя, постраждали п’ятеро пацієнтів та троє медичних сестер".

Деталі: Керівник ОВА повідомив, що 44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням грудної клітини.

фото: Херсонська ОВА

фото: Херсонська ОВА

Пряма мова Прокудіна: "Ще двоє, 54 та 44 роки, лікуються амбулаторно.

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У медзакладі продовжують перебувати й четверо постраждалих пацієнтів – чоловіки, 58 та 60 років, а також жінки, 64 та 57 років. У них – вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення.

Ще одній 69-річний потерпілій надали допомогу, від госпіталізації вона відмовилась".

фото: Херсонська ОВА