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ЗСУ знешкодили ще 1 110 окупантів за добу

Ірина БалачукСереда, 2 липня 2025, 07:14
ЗСУ знешкодили ще 1 110 окупантів за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу відмінусували 1 110 загарбників та 40 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.07.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 022 090 (+1 110) осіб,
  • танків – 10 985 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 22 931 (+3) од,
  • артилерійських систем – 29 794 (+40) од,
  • засобів ППО – 1 191 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43 013 (+73) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53 786 (+90) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війніГенштаб
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