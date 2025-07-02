ЗСУ знешкодили ще 1 110 окупантів за добу
Середа, 2 липня 2025, 07:14
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу відмінусували 1 110 загарбників та 40 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 022 090 (+1 110) осіб,
- танків – 10 985 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 22 931 (+3) од,
- артилерійських систем – 29 794 (+40) од,
- засобів ППО – 1 191 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43 013 (+73) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53 786 (+90) од.
Дані уточнюються.