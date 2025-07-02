Окупанти пошкодили приватне підприємство і фермерське господарство на Дніпропетровщині
Російські загарбники атакували безпілотниками Дніпропетровську область – пошкодили приватне підприємство у Кривому Розі та фермерське господарство у Самарівському районі; одна людина дістала поранення.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "У Кривому Розі через атаку пошкоджена будівля приватного підприємства. Сталося займання, яке рятувальники загасили. У Перещепинській громаді Самарівського району пошкоджене фермерське господарство. Виникла пожежа. Постраждала 69-річна жінка".
Деталі: За словами Лисака, їй надали допомогу на місці.
8 ворожих дронів над Дніпропетровщиною вдалося знешкодити.
Також росіяни атакували Нікопольський район – били FPV-дроном та обстрілювали з артилерії.
Дісталося райцентру і Покровській громаді – там побиті багатоповерхівка, приватна оселя, гараж, господарська споруда, зачепило лінію електропередач.