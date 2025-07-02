Окупанти пошкодили приватне підприємство і фермерське господарство на Дніпропетровщині

ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Російські загарбники атакували безпілотниками Дніпропетровську область – пошкодили приватне підприємство у Кривому Розі та фермерське господарство у Самарівському районі; одна людина дістала поранення.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "У Кривому Розі через атаку пошкоджена будівля приватного підприємства. Сталося займання, яке рятувальники загасили. У Перещепинській громаді Самарівського району пошкоджене фермерське господарство. Виникла пожежа. Постраждала 69-річна жінка".

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Деталі: За словами Лисака, їй надали допомогу на місці.

Фото з Telegram Сергія ЛИсака

8 ворожих дронів над Дніпропетровщиною вдалося знешкодити.

Також росіяни атакували Нікопольський район – били FPV-дроном та обстрілювали з артилерії.

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Дісталося райцентру і Покровській громаді – там побиті багатоповерхівка, приватна оселя, гараж, господарська споруда, зачепило лінію електропередач.