Росіяни атакували з дронів Антонівку і Херсон – поранили 4 людей

Чотири людини дістали поранення внаслідок російської атаки з безпілотника у селищі Антонівка та місті Херсон вранці 2 липня.

Джерело: Херсонська ОВА в Telegram

Дослівно ОВА: "Орієнтовно о 07:00 російська армія атакувала з БпЛА Антонівку. До лікарні у середньому стані тяжкості шпиталізували 44-річного чоловіка та 52-річну жінку".

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Деталі: Постраждалі дістали вибухові травми та уламкові поранення.



Ще один 57-річний місцевий житель дістав легкі травми. Він лікуватиметься вдома.

Доповнено: Пізніше в ОВА додали, що близько 8:00 окупанти атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона.

"Через скидання вибухівки 54-річний херсонець дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення голови, шиї та плеча. Постраждалого доставили до лікарні у тяжкому стані. Медики продовжують боротися за його життя", – повідомили в ОВА.

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