Росіяни атакували FPV-дроном людей у Нікополі: 4 поранених
Середа, 2 липня 2025, 09:32
Чотири людини дістали поранення внаслідок російського удару FPV-дроном у місті Нікополь, що на Дніпропетровщині вранці 2 липня.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "У Нікополі через атаку FPV-дроном поранені 4 людини. Всі госпіталізовані".
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Деталі: За словами Лисака, чоловік 65 років дістав важкі поранення, іншу двоє чоловіків, 44 і 49 років, та 40-річна жінка мають травми середньої тяжкості.
Також внаслідок атаки пошкоджені 2 авто.