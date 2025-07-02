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Росіяни атакували FPV-дроном людей у Нікополі: 4 поранених

Ірина БалачукСереда, 2 липня 2025, 09:32
Росіяни атакували FPV-дроном людей у Нікополі: 4 поранених
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Чотири людини дістали поранення внаслідок російського удару FPV-дроном у місті Нікополь, що на Дніпропетровщині вранці 2 липня.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "У Нікополі через атаку FPV-дроном поранені 4 людини. Всі госпіталізовані". 

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Фото з Telegram Сергія Лисака 

Деталі: За словами Лисака, чоловік 65 років дістав важкі поранення, іншу двоє чоловіків, 44 і 49 років, та 40-річна жінка мають травми середньої тяжкості. 

 
Фото з Telegram Сергія Лисака 

Також внаслідок атаки пошкоджені 2 авто.

Нікопольбезпілотники
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