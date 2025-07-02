Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві велосипедист стріляв по авто волонтерки через те, що його забризкали з калюжі

Станіслав ПогоріловСереда, 2 липня 2025, 09:42
У Києві велосипедист стріляв по авто волонтерки через те, що його забризкали з калюжі
фото: Київська міська прокуратура

У Подільському районі Києва 46-річний велосипедист відкрив вогонь з пістолета по автомобілю, у якому перебувала волонтерка Вікторія Дворецька із сином через те, що його начебто забризкала з калюжі інша машина. Правоохоронці вже затримали зловмисника.

Джерело: Київська міська прокуратура у Telegram, волонтерка Вікторія Дворецька у Facebook

Пряма мова Дворецької: "Вчора о 20 годині ми з сином поверталися з магазину додому. Проїжджаючи ринок "Виноградар", я звернула увагу, як велосипедист бив рукою по склу іншої машини. І вже за хвилину-дві я почула дивний звук —дивлюся в дзеркало заднього виду і бачу істоту на велосипеді, яка стріляє по нашій машині зі схожого на зброю предмета. Гальмую, прошу дитину пригнутись і вибігаю до нього. Мамкин гангстер, мабуть неочікуючи, що я зупинюсь , втікає на велосипеді всередину ринку.

Реклама:

Оглядаю машину і бачу сантиметрів за 15 до заднього скла дірку, з того боку, де в автокріслі сидів Іван".

Деталі: За даними прокуратури киянин, рухаючись на велосипеді по дорозі у Подільському районі столиці, дістав пістолет та під час руху вистрілив ззаду в автомобіль марки Ford. Після цього він одразу поїхав з місця події. "В салоні машини перебувала жінка з сином, яка повідомила, що з цим чоловіком не конфліктувала і пояснити причини його дій не може", - говориться у повідомленні.

 

Встановлено, що відкрив стрілянину 46-річний киянин. Зʼясувалось, що інший білий автомобіль не пригальмував біля калюжі та облив чоловіка водою. Велосипедист вдарив по машині рукою, а потім почав її наздоганяти.

РЕКЛАМА:
 

За певний час велосипедист наздогнав білий автомобіль, однак не той, який його облив, та здійснив постріл по машині.

 

Стрільця затримали, пістолет вилучили. Прокурори вручать зловмиснику повідомлення про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї.

Київнадзвичайна подіяполіціяволонтери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський назвав розмову з Трампом найпродуктивнішою та анонсував домовленості щодо ППО
ФотоВ Одесі підірвали авто працівника оборонного підприємства: підозрюваного затримали
Генсек ООН засудив російські удари по Україні та заявив про ризик ядерної безпеки
Улюблена газета Трампа закликала озброїти Київ
Україна вдарила по заводу в Чувашії, що виробляє компоненти для російської зброї
фотоСирський поїхав на Харківщину, де "є загроза нових наступів" РФ
Усі новини...
Київ
Пакували кокаїн у колонки й доставляли на таксі: у Києві затримали підпільних наркоторговців
До Києва прибув новий глава МЗС Німеччини
У Києві працювала ППО – Кличко
Останні новини
23:54
футболЛунін залишається, Трент уже грає: як трансформується мадридський "Реал" під керівництвом Алонсо
23:26
Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії в США
23:11
Генштаб: Росія за день здійснила понад 170 атак, найгарячіше на Покровському напрямку
22:42
Зросла кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Києва 4 липня
22:20
Україна отримає сотні тисяч дронів завдяки угоді з компанією США – Зеленський
22:10
Як підтримувати "вогник" у стосунках на відстані? Пояснення фахівчині
22:01
Зеленський: Швеція надає Україні новий пакет оборонної підтримки
21:51
футболДонецький "Шахтар" назвав заявку на матч проти фінського "Ільвеса" у кваліфікації Ліги Європи
21:43
У Ніжині загинув підліток від ураження струмом на залізничному вокзалі, дівчина в реанімації
21:31
Росія атакувала Купʼянщину "Градами" та дронами-камікадже: постраждав чоловік
Усі новини...
Реклама:
Реклама: