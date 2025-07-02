У Києві велосипедист стріляв по авто волонтерки через те, що його забризкали з калюжі
У Подільському районі Києва 46-річний велосипедист відкрив вогонь з пістолета по автомобілю, у якому перебувала волонтерка Вікторія Дворецька із сином через те, що його начебто забризкала з калюжі інша машина. Правоохоронці вже затримали зловмисника.
Джерело: Київська міська прокуратура у Telegram, волонтерка Вікторія Дворецька у Facebook
Пряма мова Дворецької: "Вчора о 20 годині ми з сином поверталися з магазину додому. Проїжджаючи ринок "Виноградар", я звернула увагу, як велосипедист бив рукою по склу іншої машини. І вже за хвилину-дві я почула дивний звук —дивлюся в дзеркало заднього виду і бачу істоту на велосипеді, яка стріляє по нашій машині зі схожого на зброю предмета. Гальмую, прошу дитину пригнутись і вибігаю до нього. Мамкин гангстер, мабуть неочікуючи, що я зупинюсь , втікає на велосипеді всередину ринку.
Оглядаю машину і бачу сантиметрів за 15 до заднього скла дірку, з того боку, де в автокріслі сидів Іван".
Деталі: За даними прокуратури киянин, рухаючись на велосипеді по дорозі у Подільському районі столиці, дістав пістолет та під час руху вистрілив ззаду в автомобіль марки Ford. Після цього він одразу поїхав з місця події. "В салоні машини перебувала жінка з сином, яка повідомила, що з цим чоловіком не конфліктувала і пояснити причини його дій не може", - говориться у повідомленні.
Встановлено, що відкрив стрілянину 46-річний киянин. Зʼясувалось, що інший білий автомобіль не пригальмував біля калюжі та облив чоловіка водою. Велосипедист вдарив по машині рукою, а потім почав її наздоганяти.
За певний час велосипедист наздогнав білий автомобіль, однак не той, який його облив, та здійснив постріл по машині.
Стрільця затримали, пістолет вилучили. Прокурори вручать зловмиснику повідомлення про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї.