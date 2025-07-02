У Києві велосипедист стріляв по авто волонтерки через те, що його забризкали з калюжі

У Подільському районі Києва 46-річний велосипедист відкрив вогонь з пістолета по автомобілю, у якому перебувала волонтерка Вікторія Дворецька із сином через те, що його начебто забризкала з калюжі інша машина. Правоохоронці вже затримали зловмисника.

Джерело: Київська міська прокуратура у Telegram, волонтерка Вікторія Дворецька у Facebook

Пряма мова Дворецької: "Вчора о 20 годині ми з сином поверталися з магазину додому. Проїжджаючи ринок "Виноградар", я звернула увагу, як велосипедист бив рукою по склу іншої машини. І вже за хвилину-дві я почула дивний звук —дивлюся в дзеркало заднього виду і бачу істоту на велосипеді, яка стріляє по нашій машині зі схожого на зброю предмета. Гальмую, прошу дитину пригнутись і вибігаю до нього. Мамкин гангстер, мабуть неочікуючи, що я зупинюсь , втікає на велосипеді всередину ринку.

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Оглядаю машину і бачу сантиметрів за 15 до заднього скла дірку, з того боку, де в автокріслі сидів Іван".

Деталі: За даними прокуратури киянин, рухаючись на велосипеді по дорозі у Подільському районі столиці, дістав пістолет та під час руху вистрілив ззаду в автомобіль марки Ford. Після цього він одразу поїхав з місця події. "В салоні машини перебувала жінка з сином, яка повідомила, що з цим чоловіком не конфліктувала і пояснити причини його дій не може", - говориться у повідомленні.

Встановлено, що відкрив стрілянину 46-річний киянин. Зʼясувалось, що інший білий автомобіль не пригальмував біля калюжі та облив чоловіка водою. Велосипедист вдарив по машині рукою, а потім почав її наздоганяти.

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За певний час велосипедист наздогнав білий автомобіль, однак не той, який його облив, та здійснив постріл по машині.

Стрільця затримали, пістолет вилучили. Прокурори вручать зловмиснику повідомлення про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї.