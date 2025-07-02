Росіяни атакували ракетами С-300 та понад сотнею дронів: ППО знешкодила 79 БпЛА

У ніч на 2 липня росіяни атакували Україну 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 та 114-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Джерело: командування повітряних сил у Telegram

Деталі: Повідомляється, що станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 79 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півночі, сході та півдні країни.

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40 — збито вогневими засобами ураження, 39 — локаційно втрачено, або подавлено РЕБ.

Зафіксовано влучання ударного БпЛА противника у 14 локаціях, а також падіння збитих – на 2 локаціях.