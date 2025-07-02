Rheinmetall побудував завод з виробництва компонентів для американських F-35

У німецькому місті Веце у Північній Рейн-Вестфалії оборонний підрядник німецького збройового концерну Rheinmetall побудував завод, де вже за кілька днів будуть виготовлятися деталі фюзеляжу для американського бомбардувальника-невидимки F-35. Вартість заводу склала близько 200 млн євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: Виробництво деталей фюзеляжу для американського F-35 у Північній Рейн-Вестфалії розпочнеться за кілька днів. За словами генерального директора Арміна Паппергера, "можливо, навіть завтра".

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Rheinmetall постачає компоненти американській компанії Northrop Grumman, яка раніше виготовляла центральні секції фюзеляжу, що складаються з близько 300 тисяч окремих деталей, у США. Німеччина замовила 35 літаків F-35. Вони призначені для заміни застарілих винищувачів Tornado німецьких збройних сил.

У звичайному режимі в Веце планується виробляти 30 центральних секцій фюзеляжу на рік з можливістю додаткових змін.

"Ми хочемо виробляти до 36 таких основних компонентів для найуніверсальнішого і найпотужнішого винищувача в світі тут, у Веце, щороку", – заявив Паппергер, висловивши впевненість, що Німеччина також розмістить подальші замовлення.

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Будівництво двотонної центральної секції є складним процесом. Після низки технічних підготовчих робіт і різних етапів виробництва перша центральна секція має бути поставлена восени 2026 року. Вона буде відправлена до США, де винищувач буде зібраний з усіх інших компонентів і стане невидимим для радарів.

Наразі на заводі працює 200 людей, а до осені 2026 року їхня кількість зросте до понад 400. Rheinmetall має рамкову угоду на будівництво 400 центральних частин фюзеляжу F-35 протягом 17–20 років.

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