США ввели санкції проти російського кіберугруповання Aeza Group

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти російської Aeza Group – кіберугруповання, причетного до атак у США та по всьому світу. Під обмеження також потрапили дві пов’язані компанії та четверо керівників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США

Деталі: 1 липня OFAC внесло до санкційного списку Aeza Group за її роль у "підтримці кіберзлочинної діяльності, спрямованої проти жертв у США та в усьому світі". Також OFAC внесло до списку дві пов'язані компанії та чотирьох осіб, які є керівниками Aeza Group.

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А в координації з Національним агентством з боротьби зі злочинністю (NCA) Великої Британії OFAC внесло до списку підставну компанію Aeza Group у Великій Британії.

Зазначається, що постачальники послуг надійного хостингу (BPH) продають доступ до спеціалізованих серверів та іншої комп'ютерної інфраструктури, призначеної для того, щоб допомогти кіберзлочинцям, таким як вимагачі, викрадачі особистої інформації та торговці наркотиками, уникати виявлення та протистояти спробам правоохоронних органів припинити їхню зловмисну діяльність.

Група компаній Aeza має головний офіс у російському Санкт-Петербурзі.

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В OFAC заявили, що Aeza Group надавала послуги BPH групам програм-вимагачів і шкідливих програм, таким як оператори інфовикрадачів Meduza і Lumma, які використовували хостинг для атак на оборонно-промислову базу США і технологічні компанії, а також на інших жертв по всьому світу.

Інфокрадіїв часто використовують для збору особистої ідентифікаційної інформації, паролів та інших конфіденційних облікових даних від скомпрометованих жертв. Потім ці дані часто продаються на даркнет-ринках для отримання прибутку, що робить операторів інфокрадіжок ключовим елементом екосистеми кіберзлочинності.

Також зазначається, що Aeza Group розміщувала програми-вимагачі BianLian, панелі для викрадення інформації RedLine та BlackSprut. Йдеться про російський ринок заборонених наркотиків у даркнеті.

Наркоринки в даркнеті дозволяють анонімно купувати і пересилати наркотики через інтернет, що робить їх сучасним і все більш вагомим фактором у незаконному обігу наркотиків у США і в усьому світі.

В OFAC наголосили, що все майно та частки у власності заблокованих осіб, що перебувають у Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем осіб США, блокуються.

"Крім того, будь-які суб'єкти господарювання, які належать, прямо чи опосередковано, індивідуально або в сукупності, на 50 або більше відсотків одній або кільком заблокованим особам, також блокуються", – додали у заяві.

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