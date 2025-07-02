ДБР затримало військового, який намагався продати гранати і гранатомети своєї частини
Правоохоронці затримали військовослужбовця, який намагався продати зброї майже на 2 млн грн, яка перебувала на балансі його військової частини у Донецькій області.
Джерело: ДБР
Дослівно: "У квітні 2025 року фігурант через соцмережі знайшов "клієнта" та обміняв вкрадені в частині 26 гранат і 9 гранатометів на дрон. Згодом цей дрон був проданий цивільній особі з Харківщини за 40 тис. грн.
Після успішної оборудки військовий намагався продати ще 9 гранат і 3 гранатомети за 65 тис. грн, але був затриманий оперативниками ДБР.
Загалом задокументовано факти збуту 35 гранат і 12 гранатометів, що належали його підрозділу. Орієнтовна вартість зброї складає понад 1,7 млн грн".
Деталі: Правоохоронці знайшли і вилучили всю зброю, у тому числі вже продану, а також вилучили дрон.
Після всіх необхідних юридичних процедур зброю повернуть ЗСУ.
Військовослужбовцю повідомлено про підозру у:
- привласненні бойових припасів та вибухових речовин із використанням службового становища в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України),
- носінні, придбанні та збуті бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).
Санкції передбачають до 15 років позбавлення волі.
Затриманому обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.