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ДБР затримало військового, який намагався продати гранати і гранатомети своєї частини

Альона Мазуренко Середа, 2 липня 2025, 11:22
ДБР затримало військового, який намагався продати гранати і гранатомети своєї частини
фото: ДБР

Правоохоронці затримали військовослужбовця, який намагався продати зброї майже на 2 млн грн, яка перебувала на балансі його військової частини у Донецькій області.

Джерело: ДБР

Дослівно: "У квітні 2025 року фігурант через соцмережі знайшов "клієнта" та обміняв вкрадені в частині 26 гранат і 9 гранатометів на дрон. Згодом цей дрон був проданий цивільній особі з Харківщини за 40 тис. грн.

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Після успішної оборудки військовий намагався продати ще 9 гранат і 3 гранатомети за 65 тис. грн, але був затриманий оперативниками ДБР.

Загалом задокументовано факти збуту 35 гранат і 12 гранатометів, що належали його підрозділу. Орієнтовна вартість зброї складає понад 1,7 млн грн".

Деталі: Правоохоронці знайшли і вилучили всю зброю, у тому числі вже продану, а також вилучили дрон.

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Після всіх необхідних юридичних процедур зброю повернуть ЗСУ.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у:

  • привласненні бойових припасів та вибухових речовин із використанням службового становища в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України),
  • носінні, придбанні та збуті бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкції передбачають до 15 років позбавлення волі.

Затриманому обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

зброяЗбройні силиДБР
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