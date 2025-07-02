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Викрадення мігрантів з метою викупу: у Польщі затримали 4 українців

Уляна Кричковська, Ірина БалачукСереда, 2 липня 2025, 12:07
Викрадення мігрантів з метою викупу: у Польщі затримали 4 українців
Фото RMF24

Польська поліція затримала чотирьох українців за підозрою у жорстоких викраденнях мігрантів з метою вимагання викупу в Польщі та Латвії.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на RMF24  

Деталі: Зазначається, що усі затримані перебували в Польщі на законних підставах. Найстаршій жінці 40 років, наймолодшому підозрюваному – 20 років.

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Їм усім інкримінують викрадення людей та незаконний перетин кордон.

За неофіційною інформацією, отриманою польським мовником, члени банди були причетні до незаконного перевезення мігрантів, які в'їжджали до Європейського Союзу через Білорусь.

Польські правоохоронці дізналися про це в середині червня. Тоді Центральне слідче бюро від однієї з гуманітарних організацій отримало інформацію про викрадення двох громадян Ефіопії.

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У повідомленні йшлося про те, що в Польщі утримують людей, викрадених бандою, яка вимагає викуп у криптовалюті. Злочинці погрожували вбити жертв і продати їхні органи. У повідомленні також були фото оголених, зв'язаних чоловіків.

Правоохоронці з'ясували, що злочинці, погрожуючи зброєю, відібрали у чоловіків гроші та телефони, а потім відвезли їх до Любіна в багажнику автомобіля. Родина викрадених отримала вимогу заплатити викуп.

Викраденим чоловікам вдалося втекти. Свідки помітили оголених чоловіків у місті і передали їх прикордонникам. 

Як зазначили правоохоронці, підозрювані втекли до Латвії, де викрали трьох малійців. Чоловіків зв'язали і зачинили в багажнику автомобіля. Одного з них прив'язали до дерева і жорстоко побили дерев'яною палицею. Відео з тортурами надіслали його родині разом з вимогою викупу.

Польська поліція почала співпрацювати з латвійськими, литовськими та естонськими органами влади. Особи викрадачів встановили. 

Відтак наприкінці червня за участю антитерористичних сил на дорозі поблизу міста Острув-Мазовецький було затримано трьох осіб. Четвертого було затримано в Сквежині.

Наразі троє з чотирьох підозрюваних перебувають під вартою.

Передісторія:

Польщаукраїнцікримінал
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