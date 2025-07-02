ВАКС не став відсторонювати Чернишова від посади віцепрем’єра

Вищий антикорупційний суд не став відсторонювати віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова від посади на 2 місяці, як того просили детективи Національного антикорупційного бюро.

Джерело: трансляція ВАКС, повідомлення ГО "Центр протидії корупції".

Деталі: Відповідну ухвалу про відмову у задоволенні клопотання детектива НАБУ у середу зачитав суддя ВАКС. Ухвала може бути оскаржена у апеляції протягом 5 днів з дня її оголошення. Повний текст ухвали оголосять 4 липня.

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Як пише "ЦПК" під час розгляду клопотання захист надав лист за особистим підписом премʼєр-міністра Дениса Шмигаля щодо негативних наслідків відсторонення Чернишова для уряду. Слідчий суддя в такому "доказі" побачив спробу тиску на нього.

Станом на 1 липня Чернишов ще не вніс заставу в 120 млн грн.

Передісторія:

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27 червня Вищий антикорупційний суд призначив Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави.