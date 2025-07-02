Україну накриє 30-градусна спека

Повітря в Україні у найближчі дні прогріватиметься до 30°, проте на сході у четвер місцями очікуються невеликі короткочасні дощі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Температура вночі 3 липня 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 25-30°, на заході та півдні країни до 33°, у східних областях 21-26°.

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В Києві 3 липня без опадів. Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 3 липня була 33,9° в 1885р., найнижча - 9,0° вище нуля в 1892р.