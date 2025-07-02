МЗС викликало представника США: говорили про військову допомогу

Заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца та тимчасовий повірений у справах США в Україні Джон Гінкель. Фото МЗС

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасово повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля для розмови про військову допомогу Америки.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на пресслужбу МЗС

Дослівно відомство: "2 липня на доручення міністра закордонних справ Андрія Сибіги до Міністерства закордонних справ України був запрошений тимчасовий повірений у справах США в Україні Джон Гінкель.

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Ключовою темою розмови з американським дипломатом стала військова допомога США та оборонна співпраця двох держав на тлі ескалації Росією агресії та терору проти України".

Деталі: Дипломата прийняла заступниця Сибіги – Мар’яна Беца. Зазначається, що вона подякувала США за всю надану допомогу та наголосила на важливості продовження постачань виділених раніше оборонних пакетів, з акцентом на зміцнення протиповітряної оборони України.

Беца наголосила, що "будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру".

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Заступниця міністра нагадала, що Росія не лише відкидає повне та безумовне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще 11 березня, але і продовжує посилювати повітряний терор проти мирних громадян та атаки на полі бою.

У підсумку сторони обговорили консультації щодо оборонних постачань, які тривають зараз на всіх рівнях, і подальші контакти між Україною та США.

В МЗС наголосили на необхідності "посилення обороноздатності України та збільшення скоординованого трансатлантичного тиску на агресора".

Видання акцентує, що цей візит відбувається на тлі інформації у ЗМІ щодо того, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.

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