МЗС викликало представника США: говорили про військову допомогу
Міністерство закордонних справ України викликало тимчасово повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля для розмови про військову допомогу Америки.
Джерело: "Європейська правда" з посилання на пресслужбу МЗС
Дослівно відомство: "2 липня на доручення міністра закордонних справ Андрія Сибіги до Міністерства закордонних справ України був запрошений тимчасовий повірений у справах США в Україні Джон Гінкель.
Ключовою темою розмови з американським дипломатом стала військова допомога США та оборонна співпраця двох держав на тлі ескалації Росією агресії та терору проти України".
Деталі: Дипломата прийняла заступниця Сибіги – Мар’яна Беца. Зазначається, що вона подякувала США за всю надану допомогу та наголосила на важливості продовження постачань виділених раніше оборонних пакетів, з акцентом на зміцнення протиповітряної оборони України.
Беца наголосила, що "будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру".
Заступниця міністра нагадала, що Росія не лише відкидає повне та безумовне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще 11 березня, але і продовжує посилювати повітряний терор проти мирних громадян та атаки на полі бою.
У підсумку сторони обговорили консультації щодо оборонних постачань, які тривають зараз на всіх рівнях, і подальші контакти між Україною та США.
В МЗС наголосили на необхідності "посилення обороноздатності України та збільшення скоординованого трансатлантичного тиску на агресора".
Видання акцентує, що цей візит відбувається на тлі інформації у ЗМІ щодо того, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.
Передісторія:
- У червні українська сторона передала міністру фінансів США Скотту Бессенту список необхідної зброї, яку Україна готова купити в США.
- Президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що на зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом планує обговорити потенційну купівлю у США оборонного пакета для України.
- А 25 червня на пресконференції за підсумками саміту НАТО в Гаазі Трамп заявив, що перевірить, чи зможе передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.