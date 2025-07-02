Армія РФ атакувала Донеччину: двоє загиблих, семеро поранених

Унаслідок російських атак 2 липня на Донеччині загинули двоє чоловіків у Покровську, ще семеро людей поранені.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, Донецька обласна прокуратура

Деталі: Зазначається, що у селищі Райське Дружківської громади армія РФ застосувала два ударні дрони "Герань-2". Поранення отримала родина з трьох людей: 56-річний чоловік, його 52-річна дружина та 23-річний син. У них діагностовано черепно-мозкові травми, мінно-вибухові ураження та опіки.

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фото: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

На автодорозі між Покровськом і Родинським російські військові атакували FPV-дроном двох велосипедистів. Обоє отримали осколкові поранення й мінно-вибухові травми.

У самому Покровську внаслідок обстрілу була госпіталізована 65-річна жінка. Пізніше на вулиці загинули ще двоє цивільних — чоловік в інвалідному візку та його супровідник.

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фото: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Доповнено: Крім того, по Костянтинівці російська армія застосувала авіабомбу ФАБ-250. Удар припав на ринок - поранення отримала 45-річна жінка.

"Росіяни постійно і цілеспрямовано б’ють по цивільним. Залишатися на Донеччині - небезпечно!" - наголосив Філашкін, вкотре закликавши мешканців евакуюватися з регіону.