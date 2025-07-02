Бійці ССО провели наліт на групу росіян поблизу кордону

Бійці одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили результативний наліт на ворожу позицію, в результаті ліквідували 4 військовослужбовців РФ, ще одного взяли в полон.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Спецпризначенці проводили спеціальну розвідку в прикордонні, коли помітили пересування противника.

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Оперативно оцінивши тактичну обстановку, воїни ССО здійснили успішний наліт.

Після обшуку тіл противника, оператори провели допит та радіоперехоплення.