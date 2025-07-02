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Стефанішина розповіла, що Україна робить для розблокування процесу вступу в ЄС

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінСереда, 2 липня 2025, 15:32
Стефанішина розповіла, що Україна робить для розблокування процесу вступу в ЄС
Фото: Getty Images

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна активно працює з усіма партнерами для розблокування процесу вступу в ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Стефанішиної "Укрінформу"

За словами Стефанішиної, блокування цього процесу Угорщиною – це насамперед політична історія, і нині Україна активно працює разом із партнерами, аби знайти рішення.

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"Це питання на порядку денному постійно", – запевнила віцепремʼєрка.

Стефанішина зазначила, що всі питання, зокрема й стосовно національних меншин, мають вирішуватись у діалозі, а не ставати предметом політичного шантажу в інституціях ЄС.

Вона також переконана, що Україна до кінця року зробить усе необхідне для відкриття всіх шести кластерів для переговорів про вступ до Європейського Союзу.

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"Україна, зі свого боку, вже зараз готова відкривати три переговорні кластери, а до кінця року зробить усе необхідне, аби відкрити усі шість. Наразі єдиний фактор, що визначає дату ухвалення рішення про відкриття переговорів – це консенсус 27 країн ЄС", – підкреслила віцепрем’єрка.

Нагадаємо, саміт ЄС не зміг дійти спільної думки щодо відносин та подальшого зближення з Україною через вето з боку Угорщини.

Тому 26 держав Євросоюзу, крім Угорщини, заявили про підтримку подальших переговорів з Україною щодо вступу і погодилися взяти до відома оцінку Єврокомісії про те, що Україна готова до відкриття кластера "Основи".

Як повідомлялося, Угорщина налаштована і далі блокувати рух України в ЄС. Про це йшлося у статті "Євросоюз між Орбаном і Трампом".

Читайте також: "План Б" для вступу України в ЄС. Як Брюссель готується допомагати Києву попри вето Угорщини.

ЄСЄвропа
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