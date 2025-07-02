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На Одещині затримали командування батальйону, яке розікрало майже 100 млн оборонних коштів – СБУ

Анастасія ПроцСереда, 2 липня 2025, 15:54
На Одещині затримали командування батальйону, яке розікрало майже 100 млн оборонних коштів – СБУ
фото: СБУ

СБУ та Нацполіція викрили на Одещині три схеми розкрадання майже 100 млн грн оборонних коштів, до яких причетні командири батальйону.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Фігуранти продавали "бронь від призову", підроблені посвідчення учасників бойових дій і пальне. Це призвело до збитків бюджету України на майже 100 млн грн".

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Деталі: За даними слідства, організатором оборудок є колишній командир одного з батальйонів, дислокованого в регіоні. До схеми він залучив чотирьох підлеглих - серед них двоє його заступників.

 
фото: СБУ

За однією зі схем військові фіктивно оформлювали на службу місцевих підприємців і знайомих. Вартість таких "послуг" з уникнення призову становила до 5 тисяч доларів.

Зарплати псевдовійськових, які не з’являлися на території режимного об’єкта, систематично переводилися на банківські картки командування.

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Крім того, фігуранти збували підроблені посвідчення учасників бойових дій, а також незаконно продавали пальне, призначене для військової техніки.

Правоохоронці затримали всіх учасників злочинної групи. Під час обшуків у них вилучили телефони, банківські картки та інші докази протиправної діяльності.

Наразі екскомандиру батальйону та діючим заступнику комбата, заступнику комбата з тилу, начальнику складу паливно-мастильних матеріалів та командиру роти повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 4 і ч. 5 ст. 191 (привласнення майна, вчинене організованою групою),
  • ст. 366 (службове підроблення),
  •  ст. 369-2 (зловживання впливом).

Усіх підозрюваних взяли під варту. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Одеська областькорупція
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