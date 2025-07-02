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ЄС поставив за мету до 2040 року скоротити викиди парникових газів на 90%

Тетяна Висоцька, Олександр ШумілінСереда, 2 липня 2025, 16:34
ЄС поставив за мету до 2040 року скоротити викиди парникових газів на 90%
Фото: Gatty Images

Європейська комісія 2 липня запропонувала внести зміни до Кліматичного закону ЄС, встановивши нову ціль на 2040 рік – скорочення викидів парникових газів на 90% від рівня 1990 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова єврокомісара з питань клімату Вопке Хукстра

Деталі: До 2040 року Євросоюз має скоротити викиди парникових газів на 90% від рівня 1990 року.

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"Ми нарешті тут – у дуже спекотний день, що дехто назвав би дуже символічним. Те, що ми робимо сьогодні, – це наступний крок на шляху Європейського Союзу до підвищення та зміцнення його конкурентоспроможності, посилення незалежності та скорочення викидів. Ми запропонували поправку до Кліматичного закону ЄС, яка передбачає скорочення викидів на 90% до 2040 року", – оголосив Хукстра.

Він наголосив, що йдеться про захист громадян держав ЄС від екстремальних погодних явищ і глобального потепління. 

"Йдеться також про захист наших економік від економічних втрат, спричинених зміною клімату. Приклад, який я часто наводжу, тому що ця цифра справді вражає, – це втрата 11% ВВП Словенією внаслідок руйнівної повені. На жаль, подібних прикладів вистачає по всьому Європейському Союзу. Йдеться про те, щоб стати більш незалежними та стійкими", – додав єврокомісар.

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Після оприлюднення пропозиція Єврокомісії щодо встановлення кліматичної цілі на 2040 рік буде передана до Європейського парламенту та Ради ЄС для обговорення й ухвалення за звичайною законодавчою процедурою.

Нагадаємо, відповідно до Кліматичного закону ЄС, Євросоюз та його держави-члени взяли на себе зобов’язання зробити Європу першим кліматично нейтральним континентом до 2050 року. 

Закон встановлює першу проміжну ціль – скорочення чистих викидів парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року.

Тепер Єврокомісія хоче встановити наступну проміжну ціль на 2040 рік.

Як повідомляла "Європейська правда", у Європарламенті вийшла з ладу система охолодження через сильну хвилю спеки в ЄС.

Напередодні брюссельський Атоміум – одна з найвідоміших туристичних памʼяток столиці Бельгії – оголосив про обмеження роботи через надмірну спеку.

Раніше стало відомо, що через надмірну спеку тимчасово закрили для відвідування верхівку Ейфелевої вежі в Парижі.

екологіяЄвропаЄС
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