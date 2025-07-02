Працівник ТЦК в Дніпрі незаконно списав з військового обліку 17 чоловіків – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру військовослужбовцю Територіального центру комплектування та соціальної підтримки з Дніпра, який безпідставно вніс до реєстру дані про непридатність до служби щонайменше 17 людей.

Джерело: ДБР

Деталі: Зазначається, що маючи доступ до автоматизованої інформаційної системи "Оберіг" та використовуючи власний електронний цифровий підпис, посадовець самовільно вносив до реєстру відомості про нібито визнання чоловіків непридатними до військової служби за рішенням військово-лікарської комісії. Насправді жоден із них не проходив ВЛК, а до територіального центру навіть не з'являвся.

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Серед осіб, яких було незаконно списано, — рідний брат самого військовослужбовця. Частина цих чоловіків уже залишила межі України, інші наразі переховуються, повідомляють правоохоронці.

Слідство встановлює мотиви протиправних дій працівника ТЦК, а також місцеперебування чоловіків, незаконно виключених із військового обліку.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах, перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.