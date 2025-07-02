Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рютте потролив Лаврова: Нічого корисного з його рота так і не вилетіло

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 2 липня 2025, 18:07
Рютте потролив Лаврова: Нічого корисного з його рота так і не вилетіло
Сергій Лавров. фото Getty Images

Генсек НАТО Марк Рютте висміяв главу російського МЗС Сергія Лаврова через його нещодавні коментарі про "крах" Північноатлантичного альянсу.

Джерело: Рютте в ефірі Fox News, цитує "Європейська правда"

Деталі: Кілька днів тому Лаврова попросили прокоментувати слова польського візаві Радослава Сікорського, який спрогнозував крах путінського режиму внаслідок сучасної "гонки озброєнь".

Реклама:

"Напевно, він передбачає, раз він такий провісник, що катастрофічне, за моїми оцінками, збільшення бюджету країн НАТО теж призведе до краху цієї організації", – спромігся відповісти очільник російського МЗС.

Коментуючи ці слова, Рютте насамперед привітав "величезну зовнішньополітичну перемогу" Дональда Трампа і його адміністрації щодо збільшення оборонних витрат НАТО.

"Лавров – він міністр закордонних справ Росії, здається, з часів народження Ісуса Христа? І з того часу нічого корисного з його рота так і не вилетіло", – вважає генсек.

РЕКЛАМА:

"Тож не приділяймо панові Лаврову забагато уваги", – запропонував він.

Нагадаємо: 25 червня на саміті НАТО країни Альянсу визнали Росію довгостроковою загрозою та погодили структуру видатків 5% ВВП на оборону.

НАТОЛавров
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росіяни вдарили по ТЦК у Кременчуці
фотоУ РФ заявили про знешкодження 120 безпілотників, в аеропортах колапс
Вірменія спростовує заяву української розвідки про посилення військової присутності РФ
Повітряні сили: РФ атакувала 157 безпілотниками та 4 ракетами – влучила у 19 локаціях
фотоРятувальники показали, як долають наслідки ворожої атаки на Київщину
Зеленський назвав розмову з Трампом найпродуктивнішою та анонсував домовленості щодо ППО
Усі новини...
НАТО
Генсек НАТО відреагував на рішення США призупинити частину військової допомоги Києву
У Гаазі Трампа переконували посилити тиск на Росію, але той залишився нерішучим – президент Чехії
У МЗС нагадали, як Путін у 2004 році підтримав розширення НАТО на схід
Останні новини
12:37
На гірничому комбінаті в Польщі загинув гірник через обвал
12:36
Яка кількість обробленого м’яса в раціоні є безпечною? Неоптимістичні висновки вчених
12:22
фотоРятувальники попали під обстріл у Харкові та Херсоні
12:19
Визначилися всі півфінальні пари клубного чемпіонату світу з футболу
12:04
У Литві розповіли, як буде проходити прикордонний контроль, який відновлює Польща
11:49
Келлог про розмову Зеленського і Трампа: Співчуття – ключова складова лідерства
11:36
В Альпах розбився невеликий літак: є загиблі
11:27
ВІДЕОУ Перу археологи відкрили доісторичне місто, старше за Мачу-Пікчу
11:09
Інвестиційна компанія відмовилась випускати ETF Tesla після створення Маском партії
10:55
Росіяни вдарили по ТЦК у Кременчуці
Усі новини...
Реклама:
Реклама: