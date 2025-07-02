Рютте потролив Лаврова: Нічого корисного з його рота так і не вилетіло

Генсек НАТО Марк Рютте висміяв главу російського МЗС Сергія Лаврова через його нещодавні коментарі про "крах" Північноатлантичного альянсу.

Джерело: Рютте в ефірі Fox News, цитує "Європейська правда"

Деталі: Кілька днів тому Лаврова попросили прокоментувати слова польського візаві Радослава Сікорського, який спрогнозував крах путінського режиму внаслідок сучасної "гонки озброєнь".

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"Напевно, він передбачає, раз він такий провісник, що катастрофічне, за моїми оцінками, збільшення бюджету країн НАТО теж призведе до краху цієї організації", – спромігся відповісти очільник російського МЗС.

Коментуючи ці слова, Рютте насамперед привітав "величезну зовнішньополітичну перемогу" Дональда Трампа і його адміністрації щодо збільшення оборонних витрат НАТО.

"Лавров – він міністр закордонних справ Росії, здається, з часів народження Ісуса Христа? І з того часу нічого корисного з його рота так і не вилетіло", – вважає генсек.

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"Тож не приділяймо панові Лаврову забагато уваги", – запропонував він.

Нагадаємо: 25 червня на саміті НАТО країни Альянсу визнали Росію довгостроковою загрозою та погодили структуру видатків 5% ВВП на оборону.