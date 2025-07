Після "референдуму" в Орбана запустили нову рекламу із карикатурним Зеленським

В Угорщині після завершення опитування щодо членства України в ЄС запустили нову рекламну кампанію, де ключового суперника Віктора Орбана порівнюють з президентом України Володимиром Зеленським і зображають обох "маріонетками".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: На кампанію звернули увагу журналісти 444.hu та користувачі соцмереж.

Реклама:

У публічному просторі з’явилися плакати зі слоганом "схожі мов два яйця", де карикатурно зображені президент України Володимир Зеленський та лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, який може скласти серйозну конкуренцію Орбану на наступних виборах.

У супровідному тексті ролика йдеться, що Мадяр і Зеленський "схожі мов дві краплі води", зокрема тим, що люблять сцену.

"Але у них є ще дещо спільне – їхні господарі. На їхнє прохання Зеленський втягує Європу у війну. Угорський Зеленський виступає за те, щоб дати Україні приєднатися до ЄС. Обидва Зеленських гарні актори. Але це не театр, це реальність. У таких ситуаціях, як зараз, нам не потрібні клоуни", – йдеться у ролику.

Obviously media campaign started as well, with the following unskippable ad pic.twitter.com/I63GOhwbfB