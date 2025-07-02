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Після "референдуму" в Орбана запустили нову рекламу із карикатурним Зеленським

Марія Ємець, Валентина РоманенкоСереда, 2 липня 2025, 18:23
Після референдуму в Орбана запустили нову рекламу із карикатурним Зеленським
фото з соцмережі Х

В Угорщині після завершення опитування щодо членства України в ЄС запустили нову рекламну кампанію, де ключового суперника Віктора Орбана порівнюють з президентом України Володимиром Зеленським і зображають обох "маріонетками".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: На кампанію звернули увагу журналісти 444.hu та користувачі соцмереж.

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У публічному просторі з’явилися плакати зі слоганом "схожі мов два яйця", де карикатурно зображені президент України Володимир Зеленський та лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, який може скласти серйозну конкуренцію Орбану на наступних виборах.

У супровідному тексті ролика йдеться, що Мадяр і Зеленський "схожі мов дві краплі води", зокрема тим, що люблять сцену.

"Але у них є ще дещо спільне – їхні господарі. На їхнє прохання Зеленський втягує Європу у війну. Угорський Зеленський виступає за те, щоб дати Україні приєднатися до ЄС. Обидва Зеленських гарні актори. Але це не театр, це реальність. У таких ситуаціях, як зараз, нам не потрібні клоуни", – йдеться у ролику.

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Деякі користувачі Х звернули увагу на меми, створені у відповідь на нову кампанію – замість Зеленського та Орбана у половинках яєць зображені правитель РФ Володимир Путін та угорський прем’єр Віктор Орбан.

 

Що передувало: В уряді Угорщини заявили, що на "референдумі" щодо вступу України в ЄС проти цього висловилися 95% тих, хто голосував.

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УгорщинаОрбан
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