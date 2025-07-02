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В Нікопольскому районі на Дніпропетровщині за день постраждали 7 людей

Тетяна ОлійникСереда, 2 липня 2025, 18:46
В Нікопольскому районі на Дніпропетровщині за день постраждали 7 людей
Фото - Сергій Лисак

Через російські атаки 2 липня в Нікопольському районі постраждали 7 людей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "На Нікопольщині загалом постраждали семеро людей. П'ятеро госпіталізовані, серед них – 17-річна дівчина.

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Тамтешні населені пункти російська армія тероризувала безпілотниками та артилерією. Сталося кілька пожеж. Зокрема, горіло поле з пшеницею. Всі займання рятувальники приборкали".

 
Фото - Сергій Лисак

Деталі: У районі також пошкоджені 2 приватні будинки, 3 господарські споруди, ще одна – знищена. Понівечені авто, гараж, підприємство, інфраструктура.

У Синельниківському районі РФ скинула КАБи. Під ударом була Межівська громада. Потрощені майже три десятки будинків, 2 машини, будівлі.

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За уточненою інформацією, вночі агресор поцілив FPV-дроном по Межівській громаді, рано вранці – артилерією по Великомихайлівській. Пошкоджені інфраструктура і оселя.

Що передувало:

Чотири людини дістали поранення внаслідок російського удару FPV-дроном у місті Нікополь, що на Дніпропетровщині вранці 2 липня.

Дніпропетровська областьобстріл
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