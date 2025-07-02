РФ атакувала Суми безпілотником: водій маршрутки встиг від’їхати й пасажири не постраждали
Середа, 2 липня 2025, 19:12
Увечері 2 липня російська армія атакувала Суми безпілотником, обійшлося без постраждалих.
Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров, поліція Сумської області
Деталі: Близько 18:00 ворожий БпЛА атакував Ковпаківський район у Сумах.
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Пряма мова: "Вибуховою хвилею пошкоджено вікна маршрутки, яка в момент атаки проїжджала повз. Водій оперативно відʼїхав на безпечну відстань і висадив пасажирів – ніхто з них не постраждав".
Деталі: Також пошкоджені вікна в кількох приватних автомобілях та у житловому будинку.