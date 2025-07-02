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На околиці Житомира стався вибух: двоє людей загинули, 24 постраждалих

Тетяна ОлійникСереда, 2 липня 2025, 23:51
На околиці Житомира стався вибух: двоє людей загинули, 24 постраждалих
Фото - "Суспільне житомир"

Уточнено: У першій версії новини "Українська правда" написала, що вибух стався на АЗС. Втім згодом у Нацполіції уточнили, що точне місце вибуху ще встановлюють, заправка пошкоджена.

Увечері середи на околиці Житомира стався вибух, двоє людей загинули, 24 постраждалих, є пошкодження житлових будинків.

Джерело: Житомирська міська рада, "Суспільне" із посиланням на поліцію, відео із соцмереж

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Дослівно міськрада: "На трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою, стався вибух.

Причини інциденту наразі встановлюються. На місце оперативно виїхали всі екстрені служби".

Деталі: "Суспільному" в поліції підтвердили, що стався вибух, інформацію про поранених уточнюють.

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У соцмережах публікують фото і відео масштабної пожежі.

Уточнено: У ДСНС Житомирщини "Українській правді" повідомили, що внаслідок невстановленого вибуху виникли пожежі, є постраждалі та  пошкодження житлових будинків.

Оновлено о 20:19: Голова ОВА Віталій Бунечко уточнив, що у населеному пункті Березина на міжнародній трасі М-06 сталося два вибухи, двоє людей загинули, 15 постраждалих. 

Також постраждали приватні будинки, на території розгорнули оперативний штаб. 

Станом на 23:47 Бунечко повідомив, що внаслідок надзвичайної події, що сталася на 126 км автодороги М-06 Київ - Чоп (поблизу села Березина, Житомирської області) 2 людей, на жаль, загинули, ще 24 отримали поранення та доставлені до лікувальних закладів. Серед них 4 дитини.

Житомирвибух
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