Уточнено: У першій версії новини "Українська правда" написала, що вибух стався на АЗС. Втім згодом у Нацполіції уточнили, що точне місце вибуху ще встановлюють, заправка пошкоджена.

Увечері середи на околиці Житомира стався вибух, двоє людей загинули, 24 постраждалих, є пошкодження житлових будинків.

Джерело: Житомирська міська рада, "Суспільне" із посиланням на поліцію, відео із соцмереж

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Дослівно міськрада: "На трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою, стався вибух.

Причини інциденту наразі встановлюються. На місце оперативно виїхали всі екстрені служби".

Деталі: "Суспільному" в поліції підтвердили, що стався вибух, інформацію про поранених уточнюють.

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У Житомирі стався вибух на АЗС pic.twitter.com/AyBqAJ10IX — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 2, 2025

У соцмережах публікують фото і відео масштабної пожежі.

Уточнено: У ДСНС Житомирщини "Українській правді" повідомили, що внаслідок невстановленого вибуху виникли пожежі, є постраждалі та пошкодження житлових будинків.

Оновлено о 20:19: Голова ОВА Віталій Бунечко уточнив, що у населеному пункті Березина на міжнародній трасі М-06 сталося два вибухи, двоє людей загинули, 15 постраждалих.

Також постраждали приватні будинки, на території розгорнули оперативний штаб.

Станом на 23:47 Бунечко повідомив, що внаслідок надзвичайної події, що сталася на 126 км автодороги М-06 Київ - Чоп (поблизу села Березина, Житомирської області) 2 людей, на жаль, загинули, ще 24 отримали поранення та доставлені до лікувальних закладів. Серед них 4 дитини.