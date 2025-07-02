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WSJ: США призупинили передачу Україні зброї, що вже була в Польщі

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 2 липня 2025, 21:18
WSJ: США призупинили передачу Україні зброї, що вже була в Польщі
Український військовослужбовець тримає ПЗРК Stinger. Фото - ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

Рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити деяку військову допомогу в Україні стосувалось зброї, що уже перебуває на складах у Польщі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal, журналіст National Public Radio Том Боумен

Деталі: За словами співрозмовників WSJ у Білому домі та Конгресі, у Польщі на момент призупинення поставок зброї Україні перебували, серед іншого, "понад два десятки ракет Patriot PAC-3, понад два десятки систем протиповітряної оборони Stinger, ракет повітря-земля Hellfire та понад 90 ракет повітря-повітря AIM".

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У Пентагоні заявили, що не йдеться про повне припинення допомоги Україні, натомість Трампу запропонують варіанти продовження військової допомоги, які відповідають його меті закінчити війну.

Оновлено: Журналіст National Public Radio уточнив, що йдеться про 92 ракети AIM, 30 ракет Patriot, 8496 одиниці 155-мм гаубичних снарядів, 142 ракети AGM-114 Hellfire, 252 ракети GMLR, 25 ракет Stinger та 125 гранатометів AT-4.

Нагадаємо, у вівторок в американських ЗМІ з’явились повідомлення, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.

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У Міноборони України прокоментували, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє прагнення адміністрації у США турбуватись насамперед про власні інтереси, але водночас закликає до подальшої військової підтримки України.

СШАзброядопомога Україні
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