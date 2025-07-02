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На фронті від початку доби відбулось 140 зіткнень – Генштаб

Тетяна ОлійникСереда, 2 липня 2025, 22:18
На фронті від початку доби відбулось 140 зіткнень – Генштаб
Фото - 21 окрема механізована бригада

Від початку доби 2 липня на фронті відбулось 140 зіткнень, з них 41 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "З початку доби відбулося 140 бойових зіткнень, противник завдав двох ракетних та 50 авіаційних ударів, застосувавши сім ракет та 60 керованих авіабомб, використав для ударів 1206 дронів-камікадзе, здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів".

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Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 11 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу.  

19 разів РФ атакувала на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Глибокого, Зеленого, Вовчанська, Мілового, Амбарного та в бік Митрофанівки, три боєзіткнення триває до цього часу.

РФ 9 разів атакувала укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Колісниківка, Загризове, Зелений Гай та у напрямку Петропавліки.

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На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 14 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Рідкодуб, Торське, Греківка, Григорівка, Зелена Долина, Ямполівка, Колодязі та в напрямках Чернещини, Шандриголового, Середнього й Нового Миру.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили один штурм ворожих військ у бік Федорівки.

Сьогодні наші війська відбили п’ять атак противника в напрямку Бондарного, Маркового та в районі Часового Яру на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 10 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька, Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 41 штурмову та наступальну дію. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Дачне, Олексіївка, Горіхове та в напрямках Володимирівки, Разіного, Молодецького.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 14 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах населених пунктів Запоріжжя, Ялта, Мирне, Піддубне та Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну наступальну дію ворога поблизу населеного пункту Кам’янське.

Протягом доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять невдалих спроб просунутись уперед. Також противник завдав авіаційного удару по Козацькому.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
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