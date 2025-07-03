В окупованому Харцизьку на Донеччині пролунав вибух на складі боєприпасів – ЗМІ

За даними ЗМІ, у тимчасово окупованому Харцизьку Донецької області удар по складу боєприпасів спричинив потужний вибух.

Джерело: "Новини Донбасу"

Деталі: У повідомленні не зазначають, хто спричинив удар, проте публікують інформацію про пожежу і подальшу детонацію.

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Дослівно "Новини Донбасу": "Удар по складу боєприпасів в окупованому Харцизьку Донецької області спричинив потужний вибух.

На місці спалахнула пожежа, тривають вторинні детонації".