В окупованому Харцизьку на Донеччині пролунав вибух на складі боєприпасів – ЗМІ
Четвер, 3 липня 2025, 00:22
За даними ЗМІ, у тимчасово окупованому Харцизьку Донецької області удар по складу боєприпасів спричинив потужний вибух.
Джерело: "Новини Донбасу"
Деталі: У повідомленні не зазначають, хто спричинив удар, проте публікують інформацію про пожежу і подальшу детонацію.
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Дослівно "Новини Донбасу": "Удар по складу боєприпасів в окупованому Харцизьку Донецької області спричинив потужний вибух.
На місці спалахнула пожежа, тривають вторинні детонації".