Ворожий дрон влучив у 9-поверхівку в Одесі: виникла пожежа, 5 постраждалих

У ніч проти 3 липня в Одесі на тлі загрози ворожих безпілотників пролунали вибухи. Пізніше стало відомо про пошкодження 9-поверхівки внаслідок атаки дронів, 50 людей евакуювали, п’ятеро людей постраждали, серед них – двоє дітей.

Джерело: суспільний мовник "Суспільне", міський голова Одеси Геннадій Труханов, голова Одеської ОВА Олег Кіпер, "Думська", ДСНС

Деталі: О 2:23 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.

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О 2:50 Труханов закликав жителів Одеси перебувати в безпечних місцях, оскільки місто атакують ударні БпЛА.

О 2:51 "Суспільне" повідомило, що в Одесі було чути звуки вибухів.

Кіпер також закликав Одесу і Одеський район перебувати в укриттях.

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Оновлено: Після відбою повітряної тривоги о 3:10 "Думська" повідомила, що внаслідок атаки ворожих БпЛА в Одесі постраждала багатоповерхівка.

Кіпер о 3:14 повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків.

Пряма мова Кіпера: "Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби".

Деталі: Місцеві пабліки опублікували пожежу в одеській багатоповерхівці.

На світанку Труханов інформував, що "суттєво постраждала багатоповерхівка".

фото: мерія Одеси

фото: мерія Одеси

фото: мерія Одеси

фото: мерія Одеси

Пряма мова Труханова: "На місці працюють всі служби.

Постраждалим надається допомога".

Деталі: Після 5:30 ранку Труханов повідоми, що біля пошкодженого внаслідок атаки будинку працює оперативний штаб.



Пряма мова Труханова: "Рятувальники звільнили п’ятьох людей, які були заблоковані на верхніх поверхах. Серед них – двоє дітей. Усі вони отримують необхідну допомогу.

До лікарні госпіталізовано трьох постраждалих.



Попередній огляд показав, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Перебувати в ній небезпечно".

У ДСНС повідомили, що постраждалої 9-поверхівки евакуювали 50 осіб, четверо людей постраждали.

Оновлено. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що унаслідок російської атаки на Одесу постраждало пʼятеро людей, двоє з них – хлопчик та дівчинка 7 та 9 років. Діти, з отруєнням продуктами горіння, шпиталізовані. Інші дорослі постраждалі, після отримання всієї необхідної медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Пряма мова Кіпера: "Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та інші об’єкти цивільної інфраструктури. В квартирах одеситів виникли пожежі, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. 6 квартир зруйновано повністю, ще 36 – частково пошкоджені".