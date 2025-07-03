Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Біля Балі затонув пором, десятки осіб зникли безвісти

Ольга Глущенко Четвер, 3 липня 2025, 05:04
Біля Балі затонув пором, десятки осіб зникли безвісти
фото: AFP

Рятувальники в четвер розшукували 43 людей, які зникли безвісти в бурхливому морі після того, як пором, що перевозив 65 людей, затонув поблизу курортного острова Балі в Індонезії.

Джерело: АР із посиланням на місцеву службу з пошуку та порятунку і поліцію

Деталі: Пором затонув майже через пів години після відплиття з порту Кетапанг у Східній Яві. Він прямував до порту Гіліманук на Балі, відстань до якого становить 50 кілометрів.

Реклама:

На поромі перебувало 53 пасажири, 12 членів екіпажу та 22 транспортні засоби, включаючи 14 вантажівок.

У публікації зазначають, що було знайдено два тіла, а 20 осіб врятовано, багато з них були непритомні після того, як протягом кількох годин дрейфували в бурхливих водах.

АР додає, що з вечора середи дев'ять човнів, у тому числі два буксири та два надувні човни, шукають зниклих людей, борючись з хвилями висотою до 2 метрів у темряві.

РЕКЛАМА:

Разом з тим видання додає, що трагедії з поромами є поширеним явищем в Індонезії, архіпелазі з понад 17 000 островів, де пороми часто використовуються як транспортний засіб, а правила безпеки не завжди дотримуються.

Індонезія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Повітряні сили: РФ атакувала 322 безпілотниками, основний удар – по Старокостянтинову
ССО уразили аеродром "Борисоглєбськ", де базуються російські винищувачі
Трамп підписав свій флагманський "Великий прекрасний закон"
Четверо українців постраждали у Німеччині внаслідок аварії автобуса
Робота високовольтної лінії, що живить ЗАЕС, відновлена – Укренерго
На ЗАЕС стався блекаут через удар РФ
Усі новини...
Індонезія
В Індонезії під час утилізації боєприпасів загинули щонайменше 13 людей
Індонезійський порт став хабом з перевалки російських нафтопродуктів
Індонезія офіційно приєдналася до БРІКС
Останні новини
11:20
Сену відкрили для громадського купання після 100-річної заборони
11:08
Трамп заявив, що підписав листи про мита до 12 країн
11:07
тенісДві українки вийдуть на корти Вімблдону 5 липня: визначився час початку матчів
10:55
Зросла кількість загиблих унаслідок російського обстрілу Києва 4 липня
10:36
Помер американський актор Джуліан Макмехон, відомий за роллю Коула у серіалі "Всі жінки – відьми"
10:28
Трамп після "хорошої" розмови із Зеленським запевнив, що допомагатиме Україні
10:15
CMO monobank іде з посади після восьми років
10:00
У Китаї знайшли унікальну колекцію дерев’яних інструментів: їм близько 300 тисяч років
09:59
Повітряні сили: РФ атакувала 322 безпілотниками, основний удар – по Старокостянтинову
09:58
відеоВизначились перші півфіналісти клубного чемпіонату світу з футболу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: