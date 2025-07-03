Біля Балі затонув пором, десятки осіб зникли безвісти

Рятувальники в четвер розшукували 43 людей, які зникли безвісти в бурхливому морі після того, як пором, що перевозив 65 людей, затонув поблизу курортного острова Балі в Індонезії.

Джерело: АР із посиланням на місцеву службу з пошуку та порятунку і поліцію

Деталі: Пором затонув майже через пів години після відплиття з порту Кетапанг у Східній Яві. Він прямував до порту Гіліманук на Балі, відстань до якого становить 50 кілометрів.

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На поромі перебувало 53 пасажири, 12 членів екіпажу та 22 транспортні засоби, включаючи 14 вантажівок.

У публікації зазначають, що було знайдено два тіла, а 20 осіб врятовано, багато з них були непритомні після того, як протягом кількох годин дрейфували в бурхливих водах.

АР додає, що з вечора середи дев'ять човнів, у тому числі два буксири та два надувні човни, шукають зниклих людей, борючись з хвилями висотою до 2 метрів у темряві.

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Разом з тим видання додає, що трагедії з поромами є поширеним явищем в Індонезії, архіпелазі з понад 17 000 островів, де пороми часто використовуються як транспортний засіб, а правила безпеки не завжди дотримуються.