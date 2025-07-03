Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1000 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1000 російських військових та 101 одиницю ворожої автомобільної техніки та автоцистерн.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.25 орієнтовно склали:

Реклама: