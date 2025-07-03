Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1000 російських окупантів
Четвер, 3 липня 2025, 06:56
За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1000 російських військових та 101 одиницю ворожої автомобільної техніки та автоцистерн.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1023090 (+1000) осіб
- танків – 10986 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 22936 (+5) од.
- артилерійських систем – 29815 (+21) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43098 (+85) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53887 (+101) од.
- спеціальної техніки – 3922 (+1) од.