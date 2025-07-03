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Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1000 російських окупантів

Ольга Глущенко Четвер, 3 липня 2025, 06:56
Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1000 російських окупантів
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1000 російських військових та 101 одиницю ворожої автомобільної техніки та автоцистерн.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1023090 (+1000) осіб
  • танків – 10986 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 22936 (+5) од.
  • артилерійських систем – 29815 (+21) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43098 (+85) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53887 (+101) од.
  • спеціальної техніки – 3922 (+1) од.

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