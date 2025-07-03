Полтава під атакою БпЛА: у місті було чутно звуки вибухів

Вранці 3 липня Полтаву атакували ворожі безпілотникики, під час повітряної тривогои у місті було чутно звуки вибухів.

Джерело: голова Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, Повітряні сили у Telegram, в. о. міського голови Катерина Ямщикова у Telegram

Пряма мова Когута: "У Полтавській громаді було чутно звуки вибуху. Інформацію уточнюємо".

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Деталі: Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу, Повітряні сили повідомили про БпЛА в напрямку міста з півночі та заходу.

Когут закликав мешканців не нехтувати безпекою та до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях.

О 9.04 було оголошено про відбій повітряної тривоги.

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Оновлено: В. о. міського голови Катерина Ямщикова повідомила, що наразі задіяно всі профільні служби. Вона закликала дочекатися офіційної інформації та не публікувати фото, відео чи точну інформацію про місця влучань чи роботу ППО.

Пізніше Ямщикова повідомила, що у зв’язку з ліквідацією наслідків ворожої атаки в місті тимчасово буде ускладнено рух автотранспорту та громадського транспорту.