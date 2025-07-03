У Держдепі заперечили зупинку всієї військової допомоги Україні: це "лише одна ситуація"

Речниця Держдепу США Теммі Брюс на брифінгу для преси заявила, що Сполучені Штати не призупинили постачання всієї зброї Україні, а ухвалене напередодні рішення у Пентагоні – це "лише одна ситуація".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У речниці поцікавились, чи не ускладнить призупинення поставок зброї Україні переговори з Росією щодо укладення мирної угоди, оскільки це певним чином послабить тиск на РФ.

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Брюс відповіла, що це "дуже хороше запитання, але добре, що це не буде фактором".

Пряма мова Брюс: "Тому що ми не призупинили постачання зброї Україні. Це один аспект, одна ситуація, одна подія, яка змінилася. Як ви чули від Міністерства оборони, є багато інших надійних варіантів і зусиль щодо ситуації в Україні з озброєнням".

Деталі: Речниця додала, що президент Дональд Трамп також "підтвердив свою незмінну прихильність щодо ракет Patriot".

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"Я ще раз підкреслюю, що це не означає припинення нашої допомоги Україні або постачання зброї. Це одна подія в одній ситуації, і ми обговоримо, що буде далі. Але не варто робити занадто широких висновків", – заявила Брюс.

Вона додала, що у заяві Міністерства оборони чітко зазначено, що "вони мають надійні варіанти".

"І ми продовжуємо працювати над наданням допомоги Україні в тому, що стосується варіантів, які вона може мати. Це інформація від Міністерства оборони. І я в цьому не сумніваюся. Тому, на мою думку, ми повинні бути обережними в оцінці характеру того, що щойно сталося, з огляду на нашу незмінну прихильність до України", – заявила речниця Держдепу.

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