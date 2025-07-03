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У лавах Повітряних сил виявили "крота", завербованого ФСБ

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 липня 2025, 10:35
У лавах Повітряних сил виявили крота, завербованого ФСБ
фото ОГП

На Львівщині затримали майора Повітряних сил ЗСУ, який виявився російським агентом.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, майора ПС ЗСУ, який проходить службу на Львівщині, завербували співробітники спецслужб РФ через його колишню дружину - ексвійськову, яка залишилась на тимчасово окупованій території Запорізької області та почала працювати на ворога.

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Підривну діяльність підозрюваних координував кадровий співробітник відділу спецоперацій "Альфа" ФСБ РФ. Він давав їм завдання збирати інформацію про українську військову авіацію. Таким чином ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ.

Крім того, за завданням куратора чоловік активовував номери мобільних операторів України та передавав їх колишній дружині, а вона розповсюджувала їх серед ворожих агентів для використання в підривній діяльності проти України.

Під час обшуків у фігуранта вилучили мобільний телефон з доказами злочинної діяльності.

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Прокурори ОГП повідомили про підозру колишньому подружжю у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Ексдружині, яка перебуває на тимчасово окупованій територіїї України, повідомлено про підозру заочно.

Повітряні сили ЗСУдержзрадаСБУОфіс генпрокурора
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