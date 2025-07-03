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СБУ: Дрони висадили в повітря склади боєприпасів РФ біля Харцизька

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 липня 2025, 11:09
СБУ: Дрони висадили в повітря склади боєприпасів РФ біля Харцизька
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Служба безпеки України заявляє, що її безпілотники успішно уразили склади боєприпасів російської армії у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька Донецької області.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними спецслужби, напередодні ввечері на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа.

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Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база. Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями, наголошує СБУ.

Що передувало: Ввечері в соцмережах поширювали відео влучання в склад БК у Харцизьку.

СБУбезпілотникиДонецька областьвійна
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