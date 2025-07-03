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Президент Чехії не гарантує збереження військової допомоги Києву після парламентських виборів

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоЧетвер, 3 липня 2025, 11:33
Президент Чехії не гарантує збереження військової допомоги Києву після парламентських виборів
Петр Павел. фото Getty Images

Президент Чехії Петр Павел заявив, що не може дати Україні гарантію продовження військової допомоги після парламентських виборів, які відбудуться в жовтні 2025 року.

Джерело: інтерв’ю ВВС, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Чеський президент не виключив, що вибори призведуть до зміни уряду, і дав зрозуміти, що пріоритети можливої нової влади – зокрема щодо допомоги Україні – поки що важко оцінити.

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"Зараз усі мої зусилля зосереджені на збереженні єдиного підходу до питань безпеки та оборони, включно з нашою політикою щодо України. Оскільки я вважаю, що підтримка України – це невід'ємна частина нашої власної безпеки", – заявив Павел.

Він додав, що обговорює ці питання з усіма лідерами парламентських партій, які в тій чи іншій формі увійдуть до складу наступного уряду.

"Я обговорив з ними необхідність збереження тих самих принципів у сфері безпеки і зовнішньої політики навіть після виборів. Однак, звісно, зараз я не можу дати гарантій – багато чого залежатиме від їхніх підсумків", – сказав президент Чехії.

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Передісторія:

  • Чехія активно підтримує Україну, серед іншого, своєю снарядною ініціативою – Прага збирає гроші та через свої зв'язки в країнах, які не бажають підтримувати Україну відкрито, купує в них артилерійські снаряди і постачає в Україну.
  • Парламентські вибори в Чехії призначені на 3 і 4 жовтня цього року. Одним з найімовірніших кандидатів на посаду керівника уряду в новому кабінеті в разі перемоги опозиції вважають експрем'єра країни, лідера руху ANO Андрея Бабіша. Його партія займає перше місце у рейтингах напередодні виборів.
  • Нещодавно Бабіш висловився проти підтримки біженців з України.

Читайте детальніше, чому у Чехії незабаром може змінитися влада і що це означає для України.

Чехіядопомога Україні
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