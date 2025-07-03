Зеленський прибув до Данії на тлі початку її головування в ЄС
Четвер, 3 липня 2025, 12:56
3 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Данії, де візьме участь у подіях, що відзначають початок данського головування в Раді Європейського Союзу.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DR
Деталі: Як зазначено, Зеленський візьме участь у заходах, присвячених початку головування Данії в Раді ЄС.
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Інформацію про прибуття українського президента підтвердили у данському Міністерстві закордонних справ.
У заходах з нагоди початку головування також візьмуть участь королівське подружжя, члени уряду Данії та низка провідних політиків ЄС.
Нагадаємо:
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- З 1 липня головування в Раді ЄС перейшло до Данії. Під гаслом "Сильна Європа в мінливому світі" данське головування працюватиме над забезпеченням безпеки, конкурентоспроможності та екологічності Європи.
- В українському уряді очікують від данського головування проривних рішень щодо членства України в ЄС.
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