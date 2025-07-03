Таксисту, який вдарив співачку Тоню Матвієнко, оголосили підозру

Столичні прокурори повідомили про підозру 63-річному таксисту, який двічі вдарив пасажирку – заслужену артистку України Тоню Матвієнко, з якою у нього стався конфлікт.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Правоохоронці встановили, що пасажирка замовила таксі через одну з відомих служб (згідно з дописом Тоні у соцмережі – Bolt - ред.). Під час поїздки між нею та водієм відбувся словесний конфлікт – чоловік відмовився на прохання пасажирки зачинити вікно.

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Після цього жінка попросила зупинити автомобіль, оскільки продовжувати поїздку вона більше не хотіла. Коли артистка вийшла з машини, водій вибіг за нею та двічі вдарив по обличчю та в плече.

Особу нападника оперативно встановили. 63-річний киянин працює в службі таксі останні 5 років, з його слів зачинити вікно він не хотів, бо йому було спекотно.

Подальші свої дії чоловік пояснює тим, що пасажирка грюкнула дверима та могла пошкодити орендовану машину. Зараз, з його слів, про свій вчинок він шкодує.

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Водієві таксі повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 125 КК України - умисне легке тілесне ушкодження.

Що передувало: Співачка Тоня Матвієнко написала в Instagram, що 30 червня під час поїздки у таксі Bolt водій поводився агресивно, а згодом вдарив її.

За словами артистки, від самого початку водій був грубим, ігнорував її прохання та некоректно висловлювався. Коли вона попросила зупинити авто, той відмовився, і їй довелося відчинити двері на ходу. Після зупинки зірка вийшла з авто і грюкнула дверима. Тоді водій вийшов слідом і вдарив її в голову та плече.