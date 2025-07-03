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Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову 4 липня – ЗМІ

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцЧетвер, 3 липня 2025, 15:45
Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову 4 липня – ЗМІ
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп планують провести телефонну розмову в п’ятницю, 4 липня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Деталі: Телефонна розмова президентів відбуватиметься на тлі зупинки поставок деяких ключових видів зброї Україні зі США.

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Джерела видання також розповіли, що український президент порушить питання про можливі майбутні продажі американської зброї.

Нагадаємо:

  • ЗМІ раніше повідомили, що США і Україна працюють над організацією телефонної розмови між Трампом і Зеленським на тлі зупинок у постачаннях зброї.
  • Речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати не призупинили постачання всієї зброї Україні, а ухвалене напередодні рішення у Пентагоні – це "лише одна ситуація".
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.

ЗеленськийТрамп
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