Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову 4 липня – ЗМІ
Четвер, 3 липня 2025, 15:45
Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп планують провести телефонну розмову в п’ятницю, 4 липня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times
Деталі: Телефонна розмова президентів відбуватиметься на тлі зупинки поставок деяких ключових видів зброї Україні зі США.
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Джерела видання також розповіли, що український президент порушить питання про можливі майбутні продажі американської зброї.
Нагадаємо:
- ЗМІ раніше повідомили, що США і Україна працюють над організацією телефонної розмови між Трампом і Зеленським на тлі зупинок у постачаннях зброї.
- Речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати не призупинили постачання всієї зброї Україні, а ухвалене напередодні рішення у Пентагоні – це "лише одна ситуація".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.