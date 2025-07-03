У Луганську підірвали колишнього окупаційного "мера" – росЗМІ

У тимчасово окупованому Луганську підірвали колишнього очільника окупаційної адміністрації Маноліса Пілавова.

Джерело: російський ТАСС із посиланням на оперативні служби, пропагандистське видання РФ "РИА Новости", "Медуза", соцмережі

Деталі: За даними ЗМІ вибух стався близько полудня 3 липня на вулиці Тараса Шевченка. В званому "уряді ЛНР" заявили, що внаслідок вибуху загинула одна людина і ще троє постраждали.

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Пізніше російські ЗМІ написали, що загинув Маноліс Пілавов, який очолював так звану "адміністрацію" окупованого Луганська з грудня 2014 по листопад 2023 року.

За непідтвердженою інформацією, вибуховий пристрій було закладено за дверима будинку.

У пабліках з'явилося відео з ймовірного місця події.