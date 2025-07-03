У Луганську підірвали колишнього окупаційного "мера" – росЗМІ
Четвер, 3 липня 2025, 16:15
У тимчасово окупованому Луганську підірвали колишнього очільника окупаційної адміністрації Маноліса Пілавова.
Джерело: російський ТАСС із посиланням на оперативні служби, пропагандистське видання РФ "РИА Новости", "Медуза", соцмережі
Деталі: За даними ЗМІ вибух стався близько полудня 3 липня на вулиці Тараса Шевченка. В званому "уряді ЛНР" заявили, що внаслідок вибуху загинула одна людина і ще троє постраждали.
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Пізніше російські ЗМІ написали, що загинув Маноліс Пілавов, який очолював так звану "адміністрацію" окупованого Луганська з грудня 2014 по листопад 2023 року.
За непідтвердженою інформацією, вибуховий пристрій було закладено за дверима будинку.
У пабліках з'явилося відео з ймовірного місця події.
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