Внаслідок російських обстрілів Донеччини загинули четверо людей, ще троє поранені
Протягом 3 липня російська армія атакувала Костянтинівку, Білицьке та Покровськ на Донеччині, внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще троє зазнали поранень.
Джерело: Донецька обласна прокуратура
Деталі: Повідомляється, що зранку окупанти скинули авіабомбу ФАБ-250 з модулем УМПК на Костянтинівку. У зоні ураження опинились житлові будинки. Поранення зазнала жінка, яка перебувала вдома – їй діагностували рвану рану руки. Через кілька годин місто знову атакували, цього разу – реактивною системою залпового вогню "Смерч". Поранення дістала 72-річна жінка, яка перебувала на зупинці громадського транспорту.
У місті Білицьке внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків віком 54 і 66 років. Ще одна цивільна отримала осколкові поранення, їй надали медичну допомогу.
Також російські війська вдарили по Покровську. В приватному секторі загинули двоє місцевих жителів. Тип озброєння, використаного для атаки, встановлюється.
Унаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше дев’ять багатоквартирних будинків, три гаражі, фасад магазину та лінію електропередач.
За всіма фактами прокуратура розпочала досудові розслідування за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни.