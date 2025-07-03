Внаслідок російських обстрілів Донеччини загинули четверо людей, ще троє поранені

Протягом 3 липня російська армія атакувала Костянтинівку, Білицьке та Покровськ на Донеччині, внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще троє зазнали поранень.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що зранку окупанти скинули авіабомбу ФАБ-250 з модулем УМПК на Костянтинівку. У зоні ураження опинились житлові будинки. Поранення зазнала жінка, яка перебувала вдома – їй діагностували рвану рану руки. Через кілька годин місто знову атакували, цього разу – реактивною системою залпового вогню "Смерч". Поранення дістала 72-річна жінка, яка перебувала на зупинці громадського транспорту.

Реклама:

фото: Донецька обласна прокуратура

У місті Білицьке внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків віком 54 і 66 років. Ще одна цивільна отримала осколкові поранення, їй надали медичну допомогу.

фото: Донецька обласна прокуратура

Також російські війська вдарили по Покровську. В приватному секторі загинули двоє місцевих жителів. Тип озброєння, використаного для атаки, встановлюється.

Унаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше дев’ять багатоквартирних будинків, три гаражі, фасад магазину та лінію електропередач.

РЕКЛАМА:

фото: Донецька обласна прокуратура

За всіма фактами прокуратура розпочала досудові розслідування за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни.