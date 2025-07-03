Фон дер Ляєн: ЄС має посилити підтримку України на тлі паузи в допомозі з боку США

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Копенгагені заявила, що через призупинення постачання окремих видів озброєння з боку США Європейський Союз повинен посилити власну допомогу Україні.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди"

Деталі: Фон дер Ляєн вважає, що призупинення допомоги США дає сигнал Євросоюзу про те, що треба посилити власну допомогу Києву.

Реклама:

"Для нас це чіткий сигнал, чітке послання про необхідність посилити нашу власну підтримку. Йдеться про нарощування європейських оборонних спроможностей – не лише на рівні Європейського Союзу, а на континентальному рівні", – заявила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що Європейський Союз вже надав Україні військової підтримки на суму близько 50 мільярдів євро, зокрема у вигляді військового обладнання.

"Данія показала приклад ще з початку війни, як це можна робити – від такої необхідної артилерії до, наприклад, літаків F-16", – навела приклад президентка Єврокомісії.

РЕКЛАМА:

"Я ж зі свого боку можу лише рекомендувати зараз скористатися інструментом SAFE. У його межах доступні 150 мільярдів євро. Держави-члени можуть використати ці кошти, щоб або придбати військове обладнання і передати його Україні, або інвестувати ці кошти в надзвичайно ефективну оборонну промисловість України", – закликала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо: