На Волині викрили депутата облради, який переправляв ухилянтів за кордон

Служба безпеки України спільно з Офісом генпрокурора викрила чинного депутата Волинської обласної ради Олександра Тиводара на організації схем для ухилянтів, які незаконно переправили за кордон понад 100 ухилянтів.

Джерело: Служба безпеки України, ОГП, співрозмовники УП у правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "Фігурант входив до злочинної групи, котру очолювала колишня заступниця голови Волинської ОВА та яку ще раніше затримала СБУ.

Реклама:

Як встановило розслідування, депутат забезпечував ухилянтів підробленими документами. Відповідно до цих паперів зазначені в них військовозобов’язані чоловіки вважалися "волонтерами", яких Волинська ОВА відряджала за кордон по гуманітарну допомогу.

За свої "послуги" ділки брали до 5 тисяч доларів США з одного "клієнта".

Деталі: За словами джерел УП, мова йде про депутата Волинської обласної ради від "За майбутнє" Олександра Тиводара.

РЕКЛАМА:

За даними СБУ, починаючи з 2022 року зловмисники незаконно переправили за кордон понад 100 ухилянтів.

Тиводару повідомили про підозру за такими статтями ККУ:

ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній спільноті або злочинній організації);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

В офісі генпрокурора додали, що до злочинної групи, окрім нього входили помічники Господарського суду Рівненської області, керівники благодійних фондів та інші особи. Керувала злочинною групою колишня заступниця голови Волинської ОВА, яка вже перебуває під вартою і обвинувальний акт щодо неї знаходиться на розгляді в суді.

Починаючи з серпня 2022 року підозрювані вносили дані чоловіків до системи "Шлях", що надавало їм змогу безперешкодно перетинати кордон.

За версією слідства, вартість такої послуги становила близько 5 тис. дол. з кожної особи, гроші учасникам злочинної організації передавали через посередників.

У четвер було проведено низку обшуків у Волинській та Хмельницькій областях за місцем проживання та перебування підозрюваного.

Наразі судом вже ухвалено обвинувальні вироки семи постійним учасникам злочинної організації, які уклали угоди з прокурорами про визнання винуватості надавши викривальні показання щодо своїх спільників.