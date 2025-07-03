У Кремлі розповіли про розмову Путіна й Трампа

Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив російським пропагандистам, що його шеф під час телефонної розмови з президентом США обговорив ситуацію на Близькому Сході та вторгнення РФ в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське "РБК"

Деталі: Як розповів Ушаков, під час розмови, яка тривала майже годину, Путін привітав Дональда Трампа з прийдешнім Днем незалежності США і зазначив, що "Росія відіграла не останню роль у становленні американської державності".

Реклама:

"Звісно, обговорювалася українська проблематика. Трамп знову порушив питання про якнайшвидше припинення військових дій. Путін зазначив, що ми продовжуємо шукати політичне переговорне вирішення конфлікту", – додав він.

Помічник Владіміра Путіна Юрій Ушаков заявив російським пропагандистам, що його шеф під час телефонної розмови з президентом США обговорив ситуацію на Близькому Сході та вторгнення РФ в Україну.

Його слова наводить російське "РБК", повідомляє "Європейська правда".

РЕКЛАМА:

Як розповів Ушаков, під час розмови, яка тривала майже годину, Путін привітав Дональда Трампа з прийдешнім Днем незалежності США і зазначив, що "Росія відіграла не останню роль у становленні американської державності".

"Звісно, обговорювалася українська проблематика. Трамп знову порушив питання про якнайшвидше припинення військових дій. Путін зазначив, що ми продовжуємо шукати політичне переговорне вирішення конфлікту", – додав він.