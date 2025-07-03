Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кремлі розповіли про розмову Путіна й Трампа

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 3 липня 2025, 19:30
У Кремлі розповіли про розмову Путіна й Трампа
Трамп. Фото - getty images

Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив російським пропагандистам, що його шеф під час телефонної розмови з президентом США обговорив ситуацію на Близькому Сході та вторгнення РФ в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське "РБК"

Деталі: Як розповів Ушаков, під час розмови, яка тривала майже годину, Путін привітав Дональда Трампа з прийдешнім Днем незалежності США і зазначив, що "Росія відіграла не останню роль у становленні американської державності".

Реклама:

"Звісно, обговорювалася українська проблематика. Трамп знову порушив питання про якнайшвидше припинення військових дій. Путін зазначив, що ми продовжуємо шукати політичне переговорне вирішення конфлікту", – додав він.

Помічник Владіміра Путіна Юрій Ушаков заявив російським пропагандистам, що його шеф під час телефонної розмови з президентом США обговорив ситуацію на Близькому Сході та вторгнення РФ в Україну.

Його слова наводить російське "РБК", повідомляє "Європейська правда".

РЕКЛАМА:

Як розповів Ушаков, під час розмови, яка тривала майже годину, Путін привітав Дональда Трампа з прийдешнім Днем незалежності США і зазначив, що "Росія відіграла не останню роль у становленні американської державності".

"Звісно, обговорювалася українська проблематика. Трамп знову порушив питання про якнайшвидше припинення військових дій. Путін зазначив, що ми продовжуємо шукати політичне переговорне вирішення конфлікту", – додав він.

російсько-українська війнаПутінТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоВорожі БпЛА знову атакували Харків: виникли пожежі, двоє постраждалих
Зеленський назвав розмову з Трампом найпродуктивнішою та анонсував домовленості щодо ППО
ФотоВ Одесі підірвали авто працівника оборонного підприємства: підозрюваного затримали
Генсек ООН засудив російські удари по Україні та заявив про ризик ядерної безпеки
Улюблена газета Трампа закликала озброїти Київ
Україна вдарила по заводу в Чувашії, що виробляє компоненти для російської зброї
Усі новини...
російсько-українська війна
Атака РФ на Полтаву: Кількість постраждалих зросла до 59
Сирський про допис комбата 47-ї бригади щодо Курщини: Спроба привернути увагу
Генштаб підтвердив ураження заводу "Енергія" в місті Єлець Липецької області
Останні новини
03:28
Кількість загиблих внаслідок повені в Техасі перевищила 40 осіб
02:40
Внаслідок атаки російських дронів у Запоріжжі виникли пожежі
01:44
оновленоУ Миколаєві та Запорізькій області пролунали вибухи
01:36
На Київщині працювала ППО по ворожих дронах
01:12
оновленоВорожі БпЛА знову атакували Харків: виникли пожежі, двоє постраждалих
00:48
Рютте: Китай може нацькувати Росію напасти на НАТО
23:54
футболЛунін залишається, Трент уже грає: як трансформується мадридський "Реал" під керівництвом Алонсо
23:26
Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії в США
23:11
Генштаб: Росія за день здійснила понад 170 атак, найгарячіше на Покровському напрямку
22:42
Зросла кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Києва 4 липня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: